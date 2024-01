I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Paraguay: Lula riceve Pena, focus su centrale idroelettrica e sicurezza - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, riceve oggi alle 11 (le 15 in Italia) il presidente del Paraguay, Santiago Pena. L'incontro, che si terrà nella sede del ministero degli Esteri (Itamaraty), servirà a trattare diversi temi dell'agenda bilaterale, a partire dal nuovo possibile negoziato su costi e ricavi della centrale elettrica di Itaipú, la centrale idroelettrica al confine tra i due Paesi. Il tema caldo rimane infatti quello relativo al prezzo che il Paraguay potrà praticare al Brasile nel 2024, vendendo la propria energia in eccesso: Assunzione, secondo le ricostruzioni dei media, vorrebbe rilanciare la tariffa di 20,75 dollari per kilowatt/mese usata fino al 2022, contro i 16,71 del 2023, voluti dal Brasile. (segue) (Res)