I fatti del giorno - America latina (5)

- Venezuela: oggi messaggio alla nazione del presidente Nicolas Maduro - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, presenterà oggi al Parlamento (Assemblea nazionale, An) riunito in seduta speciale il consueto messaggio annuale alla nazione “Sono pronto per il messaggio alla nazione”, ha scritto il presidente sulla piattaforma X poco prima di iniziare. Rivolgendosi ai cittadini ha continuato: “Con il nostro sforzo come popolo abbiamo raggiunto crescita e progresso”. Come previsto dalla Costituzione, a dieci giorni dall'insediamento del parlamento, il presidente è tenuto a presentarsi davanti all’assemblea per dare conto dell’attività di governo nei suoi aspetti politici, economici, sociali e amministrativi. All’evento sono presenti anche i titolari degli altri poteri dello Stato. (Res)