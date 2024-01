Medio Oriente: Nevi (FI), Europa favorisca condizioni stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione internazionale "è molto complessa: c'è la guerra in Ucraina, quella tra Israele e Hamas, ora anche le situazioni di tensione nello Yemen e a Taiwan. Penso che la comunità internazionale debba cercare di costruire le condizioni per evitare una escalation. Il nostro governo, con il ministro Tajani, è in campo per questo e penso stia lavorando molto bene". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati di FI, intervenendo a Rai Radio1. "Noi abbiamo la necessità - ha proseguito il parlamentare - anche per quanto riguarda le performance dell'economia globale, che ci sia una condizione di serenità e di pace nel mondo; se continuamente scoppiano guerre, questo ha un riverbero su tutto. È aumentato il prezzo dei carburanti, ci sarà un aumento del prezzo dei trasporti, a causa della crisi nel canale di Suez, un incremento dell'inflazione. Il compito di chi ha a cuore la tenuta dell'economia mondiale, europea, italiana è spendersi per trovare soluzioni che creino stabilità e tranquillità anche nei paesi molto lontani da noi ma vicini per quanto riguarda le conseguenze. L'Europa deve svolgere un ruolo completamente diverso rispetto a quello che ha svolto fino ad oggi ed essere più protagonista. Deve cercare di favorire condizioni di stabilità e porsi come mediatore tra le ragioni degli uni e degli altri". L'esponente di FI ha aggiunto: "Bisogna essere attenti, però, a non confondere mai aggressore e aggredito, per non creare problemi aggiuntivi. Dobbiamo dialogare con i nostri alleati occidentali, Israele per primo, e cercare di convincerli a essere attenti, pur capendo le ragioni di una democrazia che all'improvviso è stata attaccata, il 7 ottobre scorso, da una organizzazione terroristica. L'obiettivo della pace - ha concluso Nevi - passa anche per la neutralizzazione di queste organizzazioni, che non fanno altro che cercare di destabilizzare l'equilibrio mondiale". (Rin)