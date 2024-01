Caso Ferragni: 255 segnalazioni consumatori consegnate a Guardia di Finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al caso del pandoro Balocco firmato Chiara Ferragni, sono state consegnate alla Guardia di finanza di Milano 255 segnalazioni, raccolte dal Codacons, di consumatori convinti che si trattasse di acquisti per beneficienza. Molti pare abbiano già fatto sapere che in caso di rimborsi devolveranno la somma che riceveranno all'ospedale Regina Margherita di Torino, struttura citata come destinataria di parte del ricavato delle vendite nella campagna pubblicitaria finita al centro dell'indagine. L'influencer nel frattempo ha preferito trascorrere del tempo in famiglia non partecipando, come invece era solita fare, agli show Gucci, Fendi e Prada della Milano Fashion Week. (Rem)