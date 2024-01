© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a tutti per gli auguri di compleanno che mi avete mandato privatamente, con i post sui social. Davvero tanto incoraggiamento del quale farò tesoro", ha detto in un video su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Siete la mia forza vi voglio bene", ha aggiunto per poi lanciare un bacio. (Rin)