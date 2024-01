Lega: concluso il federale, non sono previste dichiarazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo poco più di due ore si è concluso il consiglio federale della Lega. A quanto si apprende non sono previste dichiarazioni del segretario Matteo Salvini. La riunione è durata più di due ore ed è stata l’occasione per fare il punto della situazione politica. Dopo il leader, coordinatori regionali e governatori hanno preso parola. Durante la riunione Salvini, intervenendo sul tema fiscale, ha sottolineato che “L’agenzia delle Entrate non può essere solo una fonte di problemi per i cittadini”. Lo ha detto Matteo Salvini durante il consiglio federale della Lega, toccando il tema fiscale. (Rem)