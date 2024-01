Turchia: lanciato un piano di trasformazione urbana per 600 mila edifici a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta al permanente rischio di terremoti a Istanbul, il governo turco ha lanciato un ambizioso piano di trasformazione urbana, che prevede il rinnovo di circa 600 mila edifici nella capitale. Secondo il quotidiano turco “Daily Sabah”, questo progetto è fondamentale per il contenimento della minaccia dei terremoti ed evidenzia l'importanza delle strutture antisismiche. Il piano edilizio nasce a seguito del terremoto del 6 febbraio scorso che ha causato più di 50 mila morti e oltre un milione e mezzo di sfollati. Alla tragedia sono seguite proteste antigovernative, che hanno spinto il governo di Ankara ad arrestare oltre 100 costruttori edilizi per aver violato le normative introdotte dopo il sisma del 1999. I rappresentanti del settore hanno calcolato che il costo totale di questo piano di ricostruzione urbana si aggira attorno ai 49,8 miliardi di dollari. (Tua)