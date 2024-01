India-Argentina: accordo Kabil-Camyen per estrazione litio nella provincia di Catamarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie pubbliche Khanij Bidesh India Limited (Kabil) e Catamarca Minera y Energetica Societad del Estato (Camyen) hanno firmato oggi un accordo per un progetto di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di litio nella provincia argentina di Catamarca, dove Kabil aprirà una filiale. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Miniere dell’India, spiegando che Kabil ha ottenuto il diritto di esplorare e sfruttare cinque siti di litio geotermico denominati Cortadera-I, Cortadera-VII, Cortadera-VIII, Cateo-2022-01810132 e Cortadera-VI. I cinque blocchi si trovano su un’area di 15.703 ettari e il costo del progetto è stimato in circa due miliardi di rupie. L’intesa è stata siglata in Argentina alla presenza, tra gli altri, del governatore di Catamarca, Raul Jalil, e dell’ambasciatore dell’India, Dinesh Bhatia, mentre il ministro delle Miniere, Pralhad Joshi, e altri rappresentanti del governo indiano hanno partecipato in videoconferenza. Joshi ha parlato di un “giorno storico” che apre “un nuovo capitolo nei rapporti bilaterali”, un passo che “non solo giocherà un ruolo cruciale nel guidare la transizione energetica verso un futuro sostenibile, ma garantirà anche una catena di approvvigionamento resiliente e diversificata per i minerali critici e strategici essenziali per varie industrie in India”.(Inn)