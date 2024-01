Cinema: film da 840 minuti verrà presentato al prossimo Festival di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un film della durata di 840 minuti verrà presentato al prossimo Festival internazionale di Berlino che, noto come Berlinale, si svolgerà dal 15 al 25 febbraio. Si tratta del documentario “Exergue - on documenta 14” del regista greco Dimitris Athiridis che, come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è una delle pellicole più lunghe mai realizzate. L'opera di Athiridis racconta “il lungo viaggio” nella preparazione della 14ma edizione di “documenta”, la manifestazione di arte contemporanea che si tiene a Kassel a cadenza quinquennale, intrapreso dal suo direttore artistico Adam Szymczyk. L'evento si è svolto ad Atene e nella città dell'Assia tra l'aprile e il giugno del 2017. (Geb)