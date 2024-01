Fisco: Ronzulli (FI), patrimoniale? Mai con questo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è sempre qualcuno che perennemente torna a parlare di patrimoniale, per Forza Italia è semplicemente una follia, una cosa fuori dalla realtà. Intanto perché non possiamo tornare a tassare un reddito che è già stato precedentemente tassato e poi perché noi vogliamo ridurre le tasse, non aumentarle. Questo governo la patrimoniale non la metterà mai, Forza Italia è impegnata in prima fila per evitare queste follie che ogni tanto vengono ritirate fuori". Lo ha detto al Tgr Piemonte la senatrice di Forza Italia e vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Licia Ronzulli. (Rin)