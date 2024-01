Mar Rosso: analista Froley (Icis), interruzione Gnl avrebbe conseguenze su prezzi spot del gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene i prezzi spot in Europa siano diminuiti rispetto ai massimi storici del 2022, prosegue Icis, rimangono al di sopra delle medie a lungo termine del decennio precedente la guerra russo-ucraina. “Questa situazione contribuisce all’aumento delle bollette per le famiglie, alla chiusura delle fabbriche e alle difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di inflazione. In caso di interruzione prolungata, le società energetiche potrebbero esplorare la possibilità di riorganizzare i flussi commerciali globali per migliorare l’efficienza dei trasporti marittimi. Ciò potrebbe coinvolgere le aziende che si impegnano in scambi di merci per ottimizzare le rotte di consegna. Ad esempio, una società statunitense che consegna un carico in Giappone potrebbe effettuare uno scambio con una società del Medio Oriente che vende in Europa. Tali scambi, già condotti internamente e occasionalmente con altre parti, offrono potenziali risparmi sui costi per le principali società commerciali di Gnl come Shell o TotalEnergies. Tuttavia, l’esecuzione di swap su larga scala tra le principali società richiederebbe nella pratica un livello di scambi e di cooperazione senza precedenti”, conclude il rapporto. (Res)