Fvg: Confartigianato e Cna, rinnovato contratto alimentaristi e panificatori con lavoro a chiamata

- È stato firmato oggi il nuovo contratto degli alimentaristi e panificatori del Friuli Venezia Giulia, che rinnova quello scaduto nel 2019. Il contratto, valido da gennaio 2024, si applica a tutte le aziende artigiane e alle realtà che, pur non essendo artigiane, hanno meno di 15 dipendenti. Il nuovo accordo prevede un aumento del due per cento del premio territoriale regionale, una tantum di 220 euro complessivi che sarà erogata ad aprile 2024 e ad aprile 2025 per la copertura della carenza contrattuale nel 2022 e nel 2023, nonché l'introduzione a livello sperimentale e per un anno del lavoro a chiamata per 52 giornate complessive. “Siamo la prima regione a introdurre per un anno, e in via sperimentale, la possibilità del lavoro a chiamata superando il carattere soggettivo dell'età del lavoratore e pertanto anche nella fascia d'età tra i 25 anni e i 55 anni per 52 giornate l'anno, il sabato, la domenica e nei giorni festivi”, ha sottolineato il delegato regionale dell'Area Alimentazione-Panificazione di Confartigianato Fvg, Giorgio Venudo. “È un'opportunità per le aziende, che potranno coprire così più agevolmente periodi fieristici e picchi di lavoro, ma anche per gli stessi lavoratori, che possono avere ulteriori possibilità di lavoro con tutti i crismi della regolarità”. L’istituto si applicherà dal primo marzo di quest'anno fino al 28 giugno del 2025. Il nuovo contratto definisce anche la posizione del "pony express", inquadrandolo come fattorino di sesto livello, e prevede l'indennità di cassa per i panificatori. (Frt)