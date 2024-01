Medio Oriente: Ukmto, nave colpita da missile al largo dello Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità per le operazioni del commercio marittimo del Regno Unito (Ukmto) ha ricevuto una segnalazione secondo cui "il fianco sinistro di una nave è stato colpito da un missile" a sud-est di Aden, in Yemen. Secondo quanto riferito dall'Ukmto, sono in corso le indagini delle autorità competenti. L'autorità britannica ha suggerito alle navi di transitare con cautela e di segnalare qualsiasi tipo di "attività sospetta". (Res)