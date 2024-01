Polonia: presidente Duda si appella a Tusk per il rilascio dell’ex ministro Kaminski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha fatto appello al premier Donald Tusk affinché lavori per il rilascio dell’ex ministro dell’Interno Mariusz Kaminski e dell’ex viceministro Maciej Wasik. Lo ha fatto durante un incontro con il capo del governo al Palazzo presidenziale. “Ho fatto appello al primo ministro affinché il ministro della Giustizia e procuratore generale Adam Bodnar esaudisca la richiesta che gli ho presentato a proposito del rilascio di Mariusz Kaminski e Maciej Wasik dal carcere”, ha affermato il capo dello Stato in una dichiarazione dopo l’incontro con Tusk. Essi “svolgono importanti funzioni pubbliche e hanno un mandato (parlamentare) ricevuto dagli elettori”, ha continuato Duda. La scorsa settimana il presidente ha aperto una nuova procedura di grazia a favore di Kaminski e Wasik. “Mariusz Kaminski e Maciej Wasik sono i primi prigionieri politici dal 1989, su questo non ho dubbi”, ha detto il presidente giovedì scorso. “Sono persone che hanno perseguito criminali e questo può non piacere a molte persone che oggi ricoprono incarichi importanti”, ha proseguito Duda. “Questa situazione è per me difficile sia da un punto di vista giuridico, sia personale” e “posso dire con fierezza che (Kaminski) è un amico, un uomo cristallino, degno di fiducia”, ha affermato il capo dello Stato. Duda ha insistito che Kaminski e Wasik “sono ancora deputati”, esprimendo una tesi in aperta contrapposizione rispetto a quella del presidente del Sejm, Szymon Holownia, che li ritiene invece decaduti dai loro mandati in virtù di una condanna penale. (segue) (Vap)