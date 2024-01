Polonia: presidente Duda si appella a Tusk per il rilascio dell’ex ministro Kaminski (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro Kaminski e il suo ex vice Wasik, entrambi esponenti di Diritto e giustizia (PiS), sono stati presi in custodia dalle forze dell’ordine la sera del 9 gennaio al Palazzo presidenziale e tradotti in carcere. La polizia ha agito sulla base dell’ordinanza pubblicata il giorno prima dalla Corte di Varsavia-Srodmiescie, che dà esecuzione a una condanna per abuso di potere che i due hanno subito a dicembre 2023. Kaminski e Wasik erano andati al Palazzo presidenziale su invito del presidente Andrzej Duda, trattenendovisi per diverse ore. Gli agenti di polizia sono intervenuti durante l’assenza del capo dello Stato, che aveva lasciato l'edificio per un appuntamento con la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya in visita a Varsavia. (segue) (Vap)