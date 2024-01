Polonia: presidente Duda si appella a Tusk per il rilascio dell’ex ministro Kaminski (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda che li coinvolge ha inizio nel 2007. Kaminski, che era alla guida dell’Ufficio centrale anticorruzione (Cba), e il suo allora vicedirettore Wasik avevano tentato di dimostrare invano che il leader del partito Autodifesa (Samoobrona), l’allora vicepremier Andrzej Lepper, avesse accettato tangenti. Dalla vicenda Lepper fu scagionato, mentre Kaminski e Wasik vennero perseguiti e infine condannati in primo grado nel 2015 per abuso di potere. Prima che la sentenza di condanna diventasse definitiva, il neoeletto presidente Duda li graziò entrambi nel novembre dello stesso anno. Dopo la vittoria di PiS alle elezioni del 2015, Kaminski ha assunto il ruolo di coordinatore dei servizi segreti e Wasik è diventato il suo vice. Nel 2019, Kaminski ha assunto la guida del ministero dell’Interno, di nuovo seguito da Wasik, che è diventato viceministro. Tuttavia, a giugno 2023, la Corte suprema ha stabilito che la grazia presidenziale può essere esercitata solo a favore di persone condannate con sentenza passata in giudicato. Per tale motivo, la Corte ha dichiarato l'invalidità della grazia concessa da Duda e si è potuto riaprire il processo di appello. Questo si è poi concluso con la condanna inflitta lo scorso dicembre. (Vap)