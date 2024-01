Qatargate: Kaili, indagine condotta senza presunzione innocenza e imparzialità magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'indagine sul presunto Qatargate "ci sono state delle palesi violazioni della legge europea, mancano del tutto la presunzione di innocenza e l'imparzialità dei magistrati". Lo ha detto l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva Kaili a "Quarta Repubblica". "Sono emersi legami dei giudici con la massoneria, conflitti di interesse, non ci sono state le garanzie che esistono in Italia. Qui c'è stata e c'è solo la presunzione di colpevolezza. Dimostrerò la mia innocenza, non ci sono prove delle accuse che mi rivolgono. Hanno usato me per creare un caso politico", ha spiegato Kaili. In merito al carcere preventivo, la politica ellenica ha definito "inaccettabile che tali violazioni dei diritti accadano nel cuore dell'Europa. Ho chiesto di essere sentita al Parlamento europeo, ma questo non è ancora accaduto. Credo che sia giusto che i cittadini sappiano cosa è accaduto prima delle elezioni europee, prima di andare a votare".(Res)