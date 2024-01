Economia: Osnato (Fd'I), ottimi dati su debito e bilancia commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Istat "continuano ad arrivare conferme della bontà dell'azione del governo, grazie alla quale abbiamo un'Italia finanziariamente più responsabile e un sistema produttivo più attraente all'estero. Una bilancia commerciale fortemente positiva e un debito pubblico in discesa sono la migliore risposta a quegli esponenti delle opposizioni che si divertono a paventare flagelli di ogni tipo, dimenticando quale catastrofe economica avevano provocato negli anni scorsi". Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico del partito, a commento del surplus commerciale di 28,9 miliardi nei primi undici mesi del 2023 (a fronte di un deficit di 34,7 nello stesso periodo del 2022) e della riduzione del debito delle amministrazioni pubbliche di 12,6 miliardi lo scorso novembre. "I due dati vanno letti insieme - continua il parlamentare -. Abbiamo ereditato diversi macigni per i conti pubblici, tra i vari bonus e sussidi a pioggia: ne abbiamo tratto un percorso di miglioramento della sostenibilità finanziaria, che con la legge di Bilancio 2024 si rafforza. Ci troviamo in una situazione internazionale molto difficile, con un rallentamento della globalizzazione, eppure l'export italiano va meglio di prima. Se davvero giudicassimo le politiche non da ingannevoli rappresentazioni mediatiche ma dai risultati effettivi, allora non avremmo dubbi: è quello Meloni il 'governo dei migliori'". (Rin)