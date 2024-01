© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rai "rifletta sulla vicenda della ristoratrice di Lodi, trattata dal Tg3 e dai Lucarelli come il Watergate. L'accanimento di questi giorni non trova giustificazione nella libertà di informare, anche perché il servizio pubblico ha allontanato giornalisti per questioni meno gravi". Lo afferma, in una nota, la senatrice della Lega, Elena Murelli, componente della commissione di Vigilanza Rai. (Com)