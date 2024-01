Treviso: Sbrollini (Iv), scritte no vax intollerabile deturpamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scritte no vax con la vernice rossa apparse sulla facciata di una scuola elementare di Treviso sono un intollerabile deturpamento, un atto vandalico che merita solo il nostro biasimo". Lo dice la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vice presidente della Commissione Affari sociali e sanità del Senato. "Non si possono danneggiare in questo modo strutture pubbliche importanti, oltre tutto per veicolare posizioni antiscientifiche e messaggi aberranti come quelli dei gruppi contrari ai vaccini. È bene ricordare – aggiunge Sbrollini - che i vaccini sono stati fondamentali per sconfiggere l'epidemia da Covid, e che ogni anno essi salvano milioni di vite. Se qualcuno ritiene di non volersi vaccinare, è libero di mettere a repentaglio la propria vita, senza queste azioni incivili". (Rin)