Russia: la donna accusata di aver ucciso giornalista Tatarskij aveva paura per la sua vita

- Daria Trepova, la donna accusata di aver organizzato un attacco terroristico in un locale a San Pietroburgo lo scorso aprile, temeva per la sua vita. E' quanto ha riferito il canale televisivo "78" a seguito di un'udienza del tribunale sul caso. Il 2 aprile del 2023 Trepova ha consegnato un ordigno esplosivo improvvisato nascosto in una statuetta al corrispondente di guerra Vladlen Tatarskij, nel corso di un evento tenutosi in un cafè a San Pietroburgo. A seguito dell'esplosione Tatarskij è morto e altre 52 persone sono rimaste ferite. Il tribunale di San Pietroburgo ha esaminato oggi la corrispondenza di Trepova con una sua amica. "Se dovessi morire, fai avere le mie proprietà per i parenti. Penso che mi metteranno in prigione. Prega per me che io consegni il busto con calma e me ne vada via", si legge nei messaggi di Trepova. Secondo la sua amica, dopo aver consegnato la statuetta a Tatarskij, la donna imputata intendeva recarsi in Uzbekistan o in Turchia, avendo paura per la sua vita, per poi tornare di nuovo in Russia. Secondo l'amica, Trepova non aveva idea che il busto nascondesse dell'esplosivo, pensando che ci fosse solo un dispositivo per effettuare delle intercettazioni. (Rum)