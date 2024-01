Europee: Salvini, chi divide centrodestra fa il gioco della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra unito “è un valore in Italia e non solo. Per noi la compattezza è fondamentale anche in Europa. Chi divide, magari dicendo no a Marine Le Pen, fa il gioco della sinistra”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il consiglio federale della Lega in corso in via Bellerio a Milano. Salvini ha poi aggiunto che il gruppo di oggi conta una sessantina di parlamentari, ma secondo i sondaggi possiamo arrivare almeno a cento”. Il leader leghista ha poi aggiunto che “la Lega aumenta i tesserati, ma crescono anche le sedi fisiche aperte e gli amministratori iscritti”. (Rem)