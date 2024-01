Sardegna: bilancio positivo nel 2023 per la Protezione civile del Comune di Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- 88 gli interventi assicurati per criticità idrauliche/idrogeologiche, mentre sono stati 80 gli interventi assicurati per fare fronte al rischio incendi. Bilancio positivo per Protezione Civile del Comune di Sassari nel 2023 al termine di un percorso di crescita qualitativa e di sviluppo di competenze durato alcuni anni. “Una riorganizzazione, improntata a parametri di efficienza, efficacia e qualità – si legge in una nota del Comune – che si è potuta realizzare grazie alla sempre maggiore qualificazione degli operatori e grazie ai nuovi strumenti acquistati, tra cui un mezzo attrezzato per gli interventi più complessi, una torre faro, un gruppo elettrogeno di potenza elevata, motopompe, idrovore, due autobotti, per citarne alcuni”. Durante la stagione a elevato rischio di incendi boschivi sono state censite 442 aree incolte ed è stato creato un data-base con una piattaforma digitale con i dati aggiornati sui rischi di incendi nelle diverse aree del territorio. La campagna d'informazione alla popolazione per la prevenzione degli incendi ha visto anche la distribuzione di brochure ai residenti di alcune zone particolarmente a rischio. (segue) (Rsc)