Sardegna: bilancio positivo nel 2023 per la Protezione civile del Comune di Sassari (2)

- "Questa impostazione, ovvero valorizzare la prevenzione che costituisce il primo obiettivo di ogni azione di protezione civile – si legge ancora nella nota del Comune di Sassari - ha portato alla crescita qualitativa e numerica delle opportunità di confronto con la popolazione. Momenti – questi - particolarmente partecipati realizzati nelle piazze, nelle scuole, nelle aree commerciali più frequentate del territorio. Ha riscosso interesse diffuso la campagna "Contiamo su di te", organizzata insieme alle O.d.V. Misericordia e Sassari Soccorso con l’obiettivo di divulgare la conoscenza della cultura della protezione civile; sono stati illustrati i contenuti del piano comunale di protezione civile, le buone pratiche, le misure di autoprotezione, sono state distribuite di brochure, diffuse di immagini e video delle attività operative, e sono stati presentati al pubblico mezzi e attrezzature utilizzati per fare fronte alle emergenze di protezione civile. Alla manifestazione sono state invitate alcune scolaresche cittadine. Così come per la Giornata Nazionale “Io non rischio”, promossa dal Dipartimento Nazionale per la settimana della protezione civile. Grazie a convenzioni firmate dall'Amministrazione comunale con le organizzazioni di volontariato isctitte all'albo regionale di protezione civile, queste ultime assicurano il monitoraggio costante dei punti critici del territorio comunale in caso di allerta per rischio idraulico/idrogeologico di criticità moderata, ovvero per rischio incendi. La convenzione con la compagnia barracellare per l'attività di prevenzione e contrasto afferente il rischio incendi rafforza ulteriormente l'apparato di protezione civile. (Rsc)