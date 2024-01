Israele: ministro Ben Gvir invita a boicottare la Turchia dopo arresto calciatore Jehezkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza nazionale d'Israele, Itamar Ben Gvir, ha esortato i cittadini israeliani a boicottare la Turchia, dopo che il calciatore israeliano dell’Anatoliyasport, Sagiv Jehezkel, stato arrestato nel fine settimana. Lo Stato turco ha arrestato il calciatore per “incitamento all’odio” dopo che, durante la partita di sabato, aveva mostrato un bracciale in cui si indicavano i 100 giorni dall'attacco di Hamas per ricordare gli ostaggi israeliani rapiti dal movimento islamista palestinese. "La Turchia ha agito contro tutto ciò che è israeliano, come i nazisti", ha scritto in un post su X (ex Twitter) Ben Gvir. "Lo Stato d'Israele e i cittadini israeliani non devono agire con compassione nei confronti della Turchia. Non ci faremo prendere in giro", ha concluso l’esponente dell’estrema destra israeliana.(Res)