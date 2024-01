Ungheria: Commissione Ue eroga seconda tranche da 140 milioni di prefinanziamento Repower Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha erogato all'Ungheria 140,1 milioni di euro in sovvenzioni come parte del prefinanziamento relativo ai fondi Repower Eu nell'ambito dello strumento di ripresa e resilienza (Rrf). "Questa seconda e ultima tranche di prefinanziamento - spiega l'esecutivo europeo in una nota - si aggiunge al primo prefinanziamento del Repower Eu di 779,5 milioni di euro erogato all'Ungheria il 28 dicembre". Secondo la Commissione, questi anticipi contribuiranno a dare il via all'attuazione delle misure di investimento e di riforma cruciali delineate in ciascun capitolo di Repower Eu. "Ciò accelererà la realizzazione degli obiettivi del Piano di risparmio energetico, produzione di energia pulita e diversificazione delle forniture energetiche, con l'obiettivo di rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina", continua la nota di Bruxelles. La Commissione europea, infine, ricorda che "non sarà possibile effettuare esborsi a seguito di una richiesta di pagamento all'Ungheria finché le 27 'super-pietre miliari' non saranno state attuate in modo soddisfacente". Gli importi di prefinanziamento versati a uno Stato membro saranno quindi detratti dalle future richieste di pagamento regolari, spiega ancora Bruxelles. Inoltre, la Commissione recupererà tutti gli importi di prefinanziamento che non sono stati compensati con le richieste di pagamento regolari entro la fine della durata del Rrf. (Beb)