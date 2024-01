Verona: presentato programma 494ma edizione del Bacanal del Gnoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata, nella Sala Arazzi del Palazzo Barbieri, a Verona, è stato presentato il programma contenente circa 50 eventi per la 494ma edizione del Bacanal del Gnoco, il carnevale che si svolge nel capoluogo scaligero. Per l'edizione di quest'anno, la novità riguarda l'elezione del Papà del Gnoco che verrà eletto da un insieme di ventuno veronesi, che a loro volta hanno vestito questa maschera. "Una tradizione che parte dal 1531 da un bisogno di base, cioè di sfamarsi, ma anche per alleggerirsi, divertirsi e stare con gli altri e vivere momenti di allegria e spensieratezza – ha affermato l'assessore alla Cultura, Marta Ugolini -. Per questo motivo come Amministrazione siamo contenti di mantenere e portare avanti questa ricorrenza, consapevoli che si tratta di una tradizione radicata che tuttavia cerca di innovarsi edizione dopo edizione. Ringraziamo Valerio Corradi e tutti i Comitati rionali che rendono il carnevale un'iniziativa che coinvolge tutti i cittadini e le cittadine, ma anche la Polizia locale che contribuisce a garantire la sicurezza e la viabilità durante il Venardì Gnocolar". "Quest'anno sarà un carnevale cronologicamente compresso – spiega Valerio Corradi, presidente del comitato direttivo del Bacanal del Gnoco – ma la tradizione sarà salvaguardata, grazie ai tanti volontari dei quartieri che si dedicano a questa passione. Domenica 21 gennaio sarà una giornata importante, con l'elezione del Papà del Gnoco che avverrà in conclave, così come sarà una grande festa quella del 23 per l'incoronazione in Gran Guardia. Oltre ai grandi eventi poi, a cui parteciperanno ospiti da tutta Italia, invitiamo tutti al Giardino d'Estate dove ci saranno tante iniziative tra cui anche la possibilità di ballare il liscio ogni giovedì sera", ha concluso. (Rev)