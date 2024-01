Fine vita: Zanella (Avs), Consiglio regionale veneto fa quello che dovrebbe fare Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una scelta coraggiosa che va incontro alle nuove sensibilità in tema di fine vita. La maggioranza di destra in parlamento ostacola la discussione di una legge, noi abbiamo presentato una nostra proposta, ma temiamo che non si arriverà a discuterla per via del muro oscurantista dominante. Questo rende la discussione che domani inizia nel Consiglio regionale del Veneto uno stimolo per altri territori: bravo Zaia a sfidare la sua Lega che in Parlamento ha posizioni molto arretrate”. Lo afferma la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella.(Rin)