Torino: alle Gallerie d'Italia la mostra per celebrare il Festival di Sanremo

- Dal 1 febbraio al 12 maggio 2024 alle Gallerie d'Italia di Torino si svolgerà la mostra 'Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976' a cura di Aldo Grasso, per celebrare la nuova edizione del Festival della canzone Italiana. Le fotografie in mostra si soffermano solo in pochi casi sulle immagini delle esibizioni degli artisti sul palco, dando maggiore spazio ai fuori scena. La mostra, che si avvale del patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino, presenterà 85 fotografie provenienti dall’archivio Publifoto Intesa-Sanpaolo. (Rpi)