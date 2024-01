Terremoti: Russo (Fd'I) su Belice, onoriamo il passato per costruire il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 56 anni dal terremoto del Belice, oggi ci uniamo in memoria delle vittime. Il 15 gennaio 1968 rimane impresso nella nostra storia come un giorno di dolore e distruzione, ma anche di resilienza". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia eletto del collegio di Marsala, Raoul Russo. "Ricordiamo con profondo rispetto coloro che hanno perso la vita e le famiglie che hanno subito le conseguenze di quel tragico evento. La forza dimostrata dalle comunità coinvolte nel processo di ricostruzione è un esempio tangibile della nostra capacità di affrontare le avversità - prosegue Russo - Guardiamo al futuro con la consapevolezza che, nonostante le lentezze e le polemiche, la ricostruzione ha dimostrato la resilienza di quel territorio". "Teniamo a mente il passato per onorare le vittime, ma guardiamo al futuro con la determinazione di costruire comunità più forti e preparate di fronte alle sfide che possono presentarsi", conclude Raoul Russo. (Rin)