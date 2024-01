Turchia: da oggi un nuovo sistema d’ingresso alla grande moschea di Santa Sofia a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi entra in vigore una nuova gestione dei visitatori presso la grande moschea di Santa Sofia a Instabul, in Turchia. Lo riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, secondo cui i fedeli verranno divisi dai turisti stranieri in visita. Secondo una recente dichiarazione dal ministero della Cultura e del Turismo turco, sarà realizzato un nuovo sistema di accoglienza per i turisti, che prevede due differenti biglietterie, una per chi viene in visita, mentre l'altra sarà riservata ai fedeli. Ci saranno inoltre controlli ad entrambe le entrate e i visitatori dovranno seguire un percorso di visita prestabilito. Saranno potenziati i sistemi di sicurezza, anche nell’ottica di preservare i beni culturali. Nel percorso all’interno della moschea, ha fatto sapere il ministero, “saranno predisposte telecamere di sicurezza e sistemi di rilevazione di incendi e di emergenze". Per quanto concerne i beni culturali, "i lavori di pulizia e conservazione dei marmi di copertura e delle ringhiere in legno della moschea verranno gestite da restauratori sotto la supervisione del consiglio scientifico". Sempre da oggi, 15 gennaio, sarà possibile ricevere le informazioni sul luogo di culto sul proprio telefono, attraverso la scansione di un QR Code. In questo modo si preserverà anche la sacralità del luogo, evitando così di disturbare i fedeli che si trovano nella moschea per pregare.(Tua)