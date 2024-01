Milano: La Russa, ho ringraziato Segre, occasione da ripetere - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Oggi al Memoriale “ho ringraziato la senatrice per le emozioni che ci ha regalato” la senatrice Segre, “l’occasione si deve ripetere il piu spesso possibile soprattutto per gli studenti”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, uscendo dall’incontro che si è tenuto al Memoriale della Shoah presso il Binario 21 di piazza Edmond Jacob Safra, rispondendo ai cronisti che gli hanno domandato se oggi “si sente un po’ antifascista”. La Russa ha citato la presenza del governatore di Regione Lombardia Fontana e il sindaco di Milano Sala, definendolo “un interessamento perché questo sia incentivato”. “Abbiamo visitato lo Yed Vashem, credo che questo faccia bene a tutti e invito tutti a visitare questi luoghi per avere un monito perché questo non possa ripetersi” ha spiegato il presidente La Russa, che in conclusione ha raccontato di aver regalato alla senatrice Segre la targa con l’articolo 3 della nostra costituzione. (Video: Agenzia Nova) (Rem)