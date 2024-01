Germania: Djir-Sarai (Fdp), contrari a procedura di messa al bando per Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) si oppone a una procedura di messa al bando di Alternativa per la Germania (Afd), formazione nazionalconservatrice all'opposizione al Bundestag. “Siamo contrari”, ha dichiarato il segretario generale della Fdp Bijan Djir-Sarai, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'esponente dei liberaldemocratici, soltanto Afd trarrebbe vantaggio da una richiesta di divieto o da una procedura a tale scopo e “non lo vogliamo”. Da mesi, i sondaggi danno i nazionalconservatori come seconda forza politica in Germania dopo i popolari di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Secondo gli ultimi sondaggi, Afd è tra il 18 e il 22 per cento, mentre Cdu e Csu raccolgono insieme il 27-30 per cento dei consensi. Contraria a una messa al bando dei nazionalconservatori è anche Marie-Agnes Strack-Zimmermann, deputata della Fdp al Bundestag dove è presidente della commissione Difesa. Capolista dei liberaldemocratici alle prossime elezioni europee, Strack-Zimmermann ha avvertito che Afd sfrutterebbe un simile sviluppo per presentarsi come vittima e crescere ulteriormente nelle preferenze. “Non eliminiamo nessuno, raccogliamo la sfida e ci confrontiamo sul piano politico”, ha infine affermato la presidente della commissione Difesa del parlamento federale. Dal 2021, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)