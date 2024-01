Giustizia: Sisto, abrogazione abuso d'ufficio è “targata” Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abrogazione dell'abuso d'ufficio non è una riforma targata centrodestra, ma “targata Italia”. Così a Sky Tg24 il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. “Quel reato ha fatto registrare il 93 per cento di assoluzioni, proscioglimenti e archiviazioni. Questo vuol dire che nel 93 per cento dei casi chi è stato coinvolto ha visto, nel finale, un provvedimento di estraneità rispetto ai fatti. Un reato con questi numeri non può continuare ad imperversare, soprattutto in un Paese come il nostro in cui la pendenza del processo è già di per sé una condanna", ha sottolineato Sisto, che poi ha proseguito: "Pensiamo al pubblico amministratore che ,sottoposto per due o tre anni al ‘calvario’ giudiziario, è poi nella stragrande maggioranza dei casi assolto, prosciolto o archiviato: magari è già stato costretto a dimettersi o non ha potuto ricandidarsi perché additato come una sorta di 'peccatore'. E poi c'è il cittadino, che, in questo contesto, subisce una pubblica amministrazione praticamente paralizzata dalla paura dell'atto lecito. La burocrazia difensiva blocca così i flussi virtuosi della pubblica amministrazione, rallentando sensibilmente la risposta alle legittime richieste dei cittadini. Tanto ci porta a dire, e con chiarezza, che la terapia penale relativa a questo reato non funziona". Quanto al divieto di trascrivere nelle comunicazioni intercettate dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti, Sisto ha osservato: "Ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, il diritto di cronaca giudiziaria deve riguardare fatti e informazioni pertinenti al reato. Un terzo estraneo, che non ha alcuna parentela con il crimine, ha così pieno titolo a non vedere il suo nome pubblicato. D'altronde, il Pm mantiene saldamente tutti gli elementi e gli strumenti utili all'indagine; sicché non c'è nessuna ragione per divulgare il nome di un terzo estraneo alla vicenda penale. Interverremo anche nei colloqui tra indagato e difensore: se non siamo di fronte al corpo del reato, l'intercettazione va sospesa, nel rispetto del diritto di difesa. L'obiettivo è tutelare i principi costituzionali. Il processo penale non può e non deve più essere una scimitarra mediatica in grado di colpire indistintamente tutti". (Rin)