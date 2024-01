Medio Oriente: nasce a Roma l'associazione "Setteottobre", contro l'antisemitismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione "Setteottobre", spiega la nota, nasce per contrastare la marea montante del negazionismo, delle falsificazioni, dell’odio antisemita, riaffermare il diritto di Israele a difendersi, lavorare per la difesa dei valori democratici. Promossa, fra altri, da Stefano Parisi, Anita Friedman, Daniele Scalise,Andrée Ruth Shammah, Luigi Mattiolo, Pier Luigi Battista, Ilaria Borletti,Gabriele Albertini. Oltre 200 le adesioni pervenute ad oggi, fra cui Claudio Pagliara, David Meghnagi, Costanza Esclapon, Claudia Mancina, Alessio D’Amato, Massimiliano Fedriga. Nel programma, accanto a un’estesa attività di comunicazione e informazione, sono previsti, tra altri, progetti specifici per le scuole, osservatori sull’antisemitismo e sull’odio antioccidentale, l’assistenza legale per coloro oggetto di atti antisemiti. (Com)