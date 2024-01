Israele: attacco terroristico a sud di Tel Aviv, 19 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 19 persone sono rimaste ferite oggi in un attacco avvenuto nella città di Ra'anana, a sud di Tel Aviv, nel centro di Israele. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz". Dopo uno speronamento, gli aggressori hanno accoltellato delle persone. Tra i feriti ci sono almeno una persona in condizioni critiche e due persone in gravi condizioni, secondo i servizi di emergenza Magen David Adom. L'assalitore sarebbe un palestinese originario di Hebron, arrestato dagli agenti di sicurezza, secondo quanto riferisce la polizia israeliana. (Res)