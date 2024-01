Milano: Comune e Invimit insieme per costituzione Fondo Casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comune di Milano e Invimit Sgr, società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sigleranno un documento d’intenti allo scopo di effettuare le valutazioni circa la fattibilità e la convenienza di un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio residenziale di proprietà del Comune. La Giunta comunale ha approvato le linee guida che porteranno alla firma. Il progetto nasce dalla necessità di promuovere lo sviluppo e la gestione congiunta di servizi abitativi pubblici e sociali, partendo dal patrimonio comunale, al fine di fornire risposte coordinate alle esigenze della cittadinanza ed incrementare l’offerta di case a prezzi accessibili a Milano. La realizzazione del progetto è uno degli obiettivi del piano “Una nuova strategia per la Casa, Documento di visione strategica” approvato dal Consiglio comunale, che comunque dovrà esprimersi sull’eventuale costituzione di un fondo immobiliare dedicato. (segue) (Com)