Milano: Comune e Invimit insieme per costituzione Fondo Casa (2)

- Con la sottoscrizione della lettera d’intenti, le parti dichiareranno l’interesse ad intraprendere negoziazioni e trattative da sottoporre poi alla valutazione dei rispettivi organi competenti. Gli advisor incaricati da Invimit condurranno attività di due diligence sotto vari profili, tra cui immobiliare, fiscale e legale. In caso di esito positivo, si potrà procedere all’istituzione del fondo. È ipotizzabile che in questa fase possano essere avviate ricognizioni di mercato per valutare l’acquisizione di nuovi edifici per ampliare l’offerta residenziale. Il fondo avrà tra le sue funzioni principali quelle di riqualificare e ammodernare il patrimonio comunale, incrementando, allo stesso tempo, l'offerta abitativa con l’obiettivo di passare dalle attuali 22 mila case popolari utilizzate e 6mila sfitte a 25 mila alloggi popolari utilizzati e 10mila case da destinare a progetti di affordable housing per studenti, studentesse, lavoratrici e lavoratori. Negli intenti della Giunta vi è la volontà di procedere in chiave progressiva, con un eventuale conferimento iniziale di una porzione di patrimonio, volta a verificare l’efficacia del nuovo strumento per incrementare ed ammodernare l’offerta abitativa popolare e in affordable housing. (Com)