Argentina-Vaticano: ex presidente Fernandez ricevuto da Papa Francesco

- L'ex presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è stato ricevuto oggi in Vaticano da papa Francesco. "Oggi ho visitato il nostro amato Papa Francesca, per ringraziarlo di tutto l'aiuto prestato all'Argentina", ha scritto Fernandez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "Ho avuto la fortuna di poter ascoltare un'altra volta con umiltà le sue valorose riflessioni sul presente del mondo", ha aggiunto l'ex presidente a corredo di una foto con Jorge Bergoglio e con in braccio il figlio, Francesco. La moglie Fabiola "non è potuta venire perché sabato si è sottoposta a un intervento chirurgico per l'appendicite". I contatti tra il papa e i politici suoi connazionali sono sempre seguiti da vicino dall'opinione pubblica argentina, sempre motivo di discussioni centrate sulle presunte simpatie nutrite dal pontefice con il governo di turno. (segue) (Abu)