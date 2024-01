Argentina-Vaticano: ex presidente Fernandez ricevuto da Papa Francesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, il presidente Javier Milei aveva ha invitato papa Francesco a visitare la sua "amata patria". "Lei sa bene che non ha bisogno di inviti per venire nella sua amata Argentina", ha scritto Milei in una lettera datata 8 gennaio e diffusa oggi dalla presidenza. "A rischio di dire ciò che non è necessario dire, la invito a visitare la nostra amata Patria, nelle date e luoghi che ci vorrà proporre, tenendo presente il desiderio generalizzato delle nostre città, province e popoli di poter contare sulla Sua presenza per trasmetterLe l'affetto filiare", si legge. "Come presidente della nazione Argentina, ritengo che il suo viaggio trarrà frutti di pacificazione e di fratellanza per tutti gli argentini, ansiosi di superare le nostre divisioni", ha proseguito Milei. "So che il tempo è ridotto. Ma spero comunque che possa venire, per l'allegria generale di tutto il popolo argentina", ha scritto. Già arcivescovo di Buenos Aires, l'87enne Jorge Bergoglio non è mai rientrato in patria da quando è divenuto papa. (segue) (Abu)