Argentina-Vaticano: ex presidente Fernandez ricevuto da Papa Francesco (3)

- La scorsa estate Bergoglio aveva aperto alla possibilità di viaggiare tornare in patria, in una missione che potrebbe comprendere anche l'Uruguay, una "volta passate le elezioni generali". In campagna elettorale, avevano fatto molto rumore le accuse lanciate da Milei all'erede di Pietro. Intervistato dal giornalista statunitense Tucker Carlson, il leader de La libertà avanza aveva definito Francesco come propulsore di un’ideologia “contraria” ai dieci comandamenti, capace di “grande affinità con dittatori comunisti, assassini”. Parole che lo stesso Milei avrebbe successivamente sfumato, riconducendo i toni usati al calore della discussione pre elettorale. "Se la gente è più tranquilla non ho problemi a chiedere scusa”, ha detto Milei nel corso dell'ultimo confronto televisivo contro l'ex ministro dell'Economia, Sergio Massa, chiarendo con enfasi che è “pronto a ricevere Francesco con gli onori di un capo di Stato e di leader spirituale della Chiesa”. (segue) (Abu)