Argentina-Vaticano: ex presidente Fernandez ricevuto da Papa Francesco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica passava in secondo piano dopo la conversazione telefonica sostenuta a metà novembre, dopo l'elezione di Milei a presidente. Un colloquio "molto significativo" del quale Milei ringrazia Bergoglio in apertura della lettera. "Apprezzo i suoi saggi consigli e gli auspici di coraggio e saggezza per la mia persona, così necessari per affrontare la sfida di guidare i destini della nostra Patria e dei nostri concittadini". Sul piano personale, ha proseguito, "le sue parole sono state un gesto di incoraggiamenti, oltre a rafforzare in me l'importanza di trasformare la realtà che attraversa il nostro Paese, per assicurare la pace e la prosperità tramite le riforme sociali e politiche necessarie". (Abu)