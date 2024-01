Speciale energia: Serbia, ministra Energia, consumiamo circa 3,5 volte di più rispetto a media europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia attualmente consuma circa 3,5 volte più energia rispetto alla media europea. Lo ha dichiarato la ministra dell'Energia Dubravka Djedovic Handanovic, ripresa dal quotidiano "Nova". La ministra ha sottolineato che gli edifici residenziali "sono uno dei maggiori consumatori di energia in tutta Europa e anche in Serbia", dove rappresentano "circa un terzo del consumo totale di energia". "Ecco perché", ha sottolineato Djedovic Handanovic, "oltre al programma nazionale già attuato in 131 autonomie locali, in altre 15 autonomie è stato lanciato il progetto pubblico Esco, destinato agli edifici residenziali con l'obiettivo di ridurre i consumi e riqualificare energeticamente più di 500 edifici con una superficie di circa un milione di metri quadrati". La ministra ha sottolineato che il valore totale del progetto che il ministero competente sta realizzando in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) "ammonta a 64,5 milioni di euro". "Si stima che in questo modo sia possibile ridurre i consumi di oltre il 35 per cento", ha detto la ministra dell'Energia. (Seb)