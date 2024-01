Speciale energia: Snam, 4 progetti gas innovativi e sostenibili sostenuti da Arera con 7,3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro progetti sperimentali di Snam hanno ottenuto un riconoscimento di oltre 7 milioni di euro da parte di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) nell’ambito dell’iniziativa del regolatore volta a favorire lo sviluppo di progetti pilota per l’utilizzo innovativo delle infrastrutture del gas esistenti. Sensori IoT per contrastare le perdite di rete, impiantistica e tecnologie per la produzione e il trasporto di idrogeno verde, ma anche recupero di energia elettrica da gas altrimenti disperso. Sono diversi gli ambiti dei 4 progetti innovativi di Snam - si legge in una nota - ammessi al meccanismo tariffario premiale di Arera. Con 7,3 milioni di euro, in particolare, Snam si è aggiudicata circa un quarto dei contributi complessivamente riconosciuti da Arera a 21 progetti di 12 diverse aziende. (Com)