Speciale energia: Zucconi (Fd'I), mio emendamento per uscire da fossile

- “La produzione di energia pulita diventa ogni giorno sempre più importante per il nostro Paese. Nel decreto legge Energia, in discussione in questi giorni nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive alla Camera dei deputati, stiamo affrontando diverse tematiche legate proprio alla differenziazione e produzione di energia sia per cittadini che per le imprese; in un emendamento presentato a mia prima firma prevedo vi sia il rinnovo automatico dopo la scadenza, in conformità al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, delle concessioni idroelettriche per autoproduzione energetica per quelle aziende che sono iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica”. Lo scrive, in una nota, il segretario di presidenza alla Camera e responsabile del settore Energia di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Siamo convinti che l’opportunità di consentire alle aziende di autoprodurre energia dalle rinnovabili sia un passo importante per il settore, anche in termini economici - continua il parlamentare -. L’energia idroelettrica è abbondante in Italia e il suo utilizzo è indispensabile per uscire, quanto prima, dai consumi dell’energia fossile.” (Com)