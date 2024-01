Speciale energia: Libia, Vignati (Eni) ribadisce sostegno a sviluppo produzione gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni conferma il sostegno allo sviluppo del settore della produzione di gas in Libia nei prossimi quattro anni. Lo ha dichiarato Luca Vignati, Director Upstream di Eni, a Tripoli, in occasione della seconda edizione del Libya Energy & Economic Summit, l’evento promosso dall’ufficio del primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, con l’obiettivo di facilitare le partnership nel campo dell'energia e promuovere opportunità economiche. "Abbiamo lavorato con la compagnia nazionale per gli idrocarburi libica (National Oil Corporation, Noc) per aumentare la produzione di gas che è fondamentale per accompagnare il sistema energetico verso la decarbonizzazione”, ha affermato Vignati. Secondo il rappresentante di Eni, "la Libia ha un grande potenziale nella scoperte di gas onshore e offshore". Il gas ha un grande valore sui mercati globali e "possiamo offrire alla Libia l'impegno per rafforzare la fiducia da parte delle aziende", ha aggiunto Vignati, ricordando che "Eni lavora congiuntamente con i libici da 65 anni e cerca di rendere il Paese competitivo". (Lit)