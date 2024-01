Speciale energia: Libia, TotalEnergies sostiene obiettivo di produrre 2 milioni di barili di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies sostiene l’obiettivo della Libia di aumentare la produzione di petrolio a 2 milioni di barili al giorno, riducendo l’inquinamento e le emissioni. Lo ha detto Julien Pouget, senior vice president Exploration and Production Asia-Pacific di TotalEnergies, in occasione della seconda edizione del Libya Energy & Economic Summit, l’evento promosso dall’ufficio del primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, con l’obiettivo di facilitare le partnership nel campo dell'energia e promuovere opportunità economiche. "Stiamo pianificando un progetto di energia rinnovabile con una capacità di 600 megawatt in Libia", ha aggiunto. Il summit in corso oggi a Tripoli "è una grande opportunità per rafforzare la cooperazione e il partenariato tra la Libia e i suoi partner internazionali, anche per rispondere all’urgente bisogno di energia verde. La Libia ha le migliori fonti energetiche e dobbiamo sostenere la strategia delle istituzioni nazionali relativa alle energie rinnovabili e alla riduzione dell’inquinamento ambientale", ha concluso. (Lit)