Speciale energia: Ad algerina Sonatrach, nuova fase di collaborazione con la Noc libica

- La società algerina per gli idrocarburi Sonatrach ha ripreso le sue attività nel bacino di Ghadames lo scorso novembre, avviando una nuova fase di partnership con la compagnia nazionale per gli idrocarburi libica (Libyan National Oil Corporation, Noc). Lo ha dichiarato Rachid Hachichi, amministratore delegato di Sonatrach, in occasione del summit sull'energia a Tripoili. "Stiamo lavorando per spostare la nostra attenzione sul gas come fonte di energia pulita che può rappresentare un'alternativa al petrolio nella transizione energetica a medio e lungo termine, ed è probabile che si trasformi nella seconda più grande fonte di energia entro il 2040". Nel suo intervento, il numero uno di Sonatrach ha indicato la crescente consapevolezza sui rischi ambientali e climatici associati alle emissioni di CO2, che richiede l'avvio della transizione energetica e l'incremento dei partenariati internazionali per sostenere la dipendenza dalle energie rinnovabili. (Lit)