© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: viceministro Esteri, Cina ha corrotto Nauru per incentivare disconoscimento diplomatico - La Cina ha fatto ricorso ad incentivi economici per spingere Nauru al disconoscimento diplomatico di Taiwan. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri taiwanese, Tien Chung-kwang, in una conferenza stampa convocata oggi a Taipei, citando dati d'intelligence. Il funzionario non ha rivelato l'importo esatto della cifra offerta allo Stato insulare del Pacifico per interrompere le relazioni diplomatiche, limitandosi a chiarire che "supera di gran lunga la quantità di aiuti che garantiamo ai nostri alleati". "Nonostante la nostra massima sincerità e gli sforzi per fornire assistenza nell'ambito delle nostre possibilità, nel quadro della nostra amicizia di lunga data, Nauru ha comunque ceduto agli incentivi di Pechino", con cui si è "impegnata nella manipolazione del cosiddetto principio della Cina unica", ha detto Tien. Azioni, queste, che il governo di Taiwan "condanna fermamente e per cui esprime profondo rammarico". Il funzionario ha definito "piuttosto improvvisa" la comunicazione da parte del governo di Nauru, che si sarebbe rifiutato anche di conferire con l'ambasciatore taiwanese Dean-Shiang Lin. La decisione d'interrompere le relazioni diplomatiche con Taiwan e di stringere legami ufficiali con la Cina è stata annunciata in un comunicato diramato dal governo dello Stato insulare e poi confermata su Facebook dal presidente, David Ranibok Adeang. La comunicazione, che arriva a soli due giorni dall'elezione di Lai Ching-te a nuovo presidente di Taiwan, lascia l'isola con 12 alleati ufficiali in tutto il mondo: Isole Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, Città del Vaticano, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, St. Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine. (segue) (Res)