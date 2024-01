I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regionali: Barelli (FI), leader centrodestra troveranno una quadra - I leader "troveranno sicuramente una quadra, come sempre è stato fatto. Il centrodestra è molto solido, forte. C’è una pretesa anche comprensibile di Fratelli d’Italia di essere maggiormente rappresentativa in questa tornata elettorale. E’ un qualcosa che si risolverà nelle prossime ore, nei prossimi giorni". Lo ha detto, a RaiNews24, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, in merito alle candidature per le prossime elezioni Regionali, a cominciare dalla Sardegna. (segue) (Rin)